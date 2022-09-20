Путин выступит с обращением по референдумам – СМИ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин во вторник, 20 сентября, может сделать заявление по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает издание РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники.
Уточняется, что обращение ожидается до конца дня, при этом содержание выступления неизвестно.
Ранее сообщалось, что референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября.
Позже глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо сообщил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ также пройдет с 23 по 27 сентября.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение и их необходимо проводить. По его словам, важность референдумов заключается не только в системной защите жителей ЛНР и ДНР, но и в восстановлении справедливости.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России назначен на 23 – 27 сентября
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