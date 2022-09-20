Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября

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Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил глава правительства республики Денис Мирошниченко.

"Референдум по вопросу о вхождении в Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ состоится с 23 по 27 сентября", – отметил он.

Мирошниченко уточнил, что закон о проведении референдума по вопросу вхождения республики в состав РФ на правах субъекта подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР с просьбой провести референдум о вхождении государства в состав РФ. В ОП ЛНР выразили уверенность в том, что это обезопасит территорию республики и поспособствует ее восстановлению.

20 сентября депутаты парламента ЛНР единогласно приняли закон о проведении референдума.

