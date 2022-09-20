Фото: телеграм-канал "Народная милиция ЛНР"

Депутаты парламента ЛНР единогласно приняли закон о проведении референдума. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Закон о проведении референдума в Луганской Народной Республике принят единогласно депутатами Народного совета ЛНР!" – отметил он.

В своем телеграм-канале он также опубликовал видео голосования по проекту закона "О референдуме ЛНР по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта Российской Федерации". Решение было принято в двух чтениях единогласно.

Ранее Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о вхождении государства в состав РФ. В ОП ЛНР выразили уверенность в том, что это обезопасит территорию республики и поспособствует ее восстановлению.

До этого Общественная палата Донецкой Народной Республики также единогласно проголосовала за обращение к главе государства Денису Пушилину по вопросу проведения референдума о вхождении ДНР в состав России.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение и их необходимо проводить. По его словам, важность референдумов заключается не только в системной защите жителей ЛНР и ДНР, но и в восстановлении справедливости.

