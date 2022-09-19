В ЛНР потребовали провести референдум о вхождении республики в состав РФ

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Общественная палата Луганской Народной Республики потребовала провести референдум о вхождении государства в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ОП, адресованное главе ЛНР Леониду Пасечнику.

"Общественная палата <...> выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации", – говорится в документе.

В своем заявлении ОП ЛНР выражает уверенность, что жители республики поддержат соответствующую инициативу. Там также отмечается, что присоединение к РФ позволит обезопасить территорию ЛНР и создаст новые возможности для ее восстановления.

В начале сентября секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак подтвердил, что референдумы на территориях ДНР и ЛНР обязательно состоятся. По его словам, эти регионы являются частью РФ. Он также предложил назначить дату плебисцита на 4 ноября, День народного единства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

