Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Голосование на Донбассе и освобожденных территориях необходимо провести в День народного единства. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, передает РИА Новости.

"День народного единства – историческая дата, которая всех объединяет в пространство "русского мира", о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий", – сказал он.

Турчак также высказал уверенность в объединении Донецка, Луганска и других городов под целостной территорией "русского мира". Он добавил, что жители указанных территорий давно высказали готовность в присоединении к РФ.

Ранее Турчак заявил, что референдумы на территориях ЛНР и ДНР состоятся. По его словам, население проживает на территории РФ и имеет право принять участие в референдуме.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита "Крымская платформа" подчеркнул, что Запад никогда не признает присоединенные территории Украины российскими. По его словам, страны Запада продолжат введение санкций против РФ, а также поставку оружия и не перестанут осуществлять финансовую поддержку страны.