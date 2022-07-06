Володин предложил депутатам поехать в Донбасс во время летнего отпуска

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам нижней палаты парламента отправиться в ДНР и ЛНР во время отпуска для обсуждения вопросов помощи республикам.
"У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР. И вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением проблем людей, с формированием правового поля, о чем мы говорили в ходе их недавних визитов", – приводит его слова ТАСС.
В начале мая первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса, а также боевые позиции под Рубежным и вручили медали бойцам Народной милиции ЛНР.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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