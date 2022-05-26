Турчак прокомментировал высказывания Володина о командировках депутатов в Донбасс

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак призвал не обращать внимание на высказывания чиновников, критикующих пропуски депутатами Госдумы заседаний из-за поездок в Донбасс, сообщается в телеграм-канале партии.
"Мне кажется, не стоит обращать внимание на подобные высказывания, заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя", – отметил Турчак.
По его словам, российские депутаты продолжат работу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также других освобожденных территориях на Украине пока это будет необходимо их жителям.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал своих коллег за низкую дисциплину, особенно глав комитетов нижней палаты. Депутат перечислил, кто из председателей комитетов чаще всего не посещал Совет.
В начале мая первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса, а также боевые позиции под Рубежным и вручили медали бойцам Народной милиции ЛНР.
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