Турчак заявил, что возвращения к прежней жизни не будет

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ
Развязанная против России тотальная гибридная война не закончится в ближайшее время, заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
"Если у кого-то были какие-то иллюзии, что можно будет, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого, – об этом можно забыть", – сказал он на заседании Совета по местному управлению при СФ.
Турчак подчеркнул, что страны Запада неоднократно и открыто называли своей целью поражение России. В связи с этим необходима быстрая и эффективная работа всех органов власти, отметил секретарь генсовета партии "Единая Россия".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну. По его словам, трудно прогнозировать, сколько продлится эта деятельность, однако последствия почувствуют "все без исключений".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против РФ
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