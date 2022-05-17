Западные страны и США стали враждебными России государствами – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны и США стали враждебными России государствами. По его словам, их действия сравнимы с войной.

Представитель Кремля уточнил, что сегодня ведется гибридная война.

"Это не только американские и британские советники, которые говорят украинским националистам с оружием что им делать, которые дают им развединформацию и так далее. Нет. Это дипломатическая война, политическая война, это попытки изолировать нас в мире, это экономическая война", – заявил Песков в рамках просветительского марафона общества "Знание".

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что Россия пыталась обсудить гарантии своей безопасности, однако ее не захотели слушать. По его словам, за последние два месяца попыток возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном не было.

При этом заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Москва остается открытой для честного и взаимоуважительного диалога с Вашингтоном. Для этого сохраняются соответствующие каналы связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

