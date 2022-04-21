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Политика

07:17

Санкции США против России приобретают все более абсурдный характер – посольство РФ

политика

Фото: depositphotos/tupungato

В посольстве РФ заявили, что введение новых санкций США свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить Россию своей воле. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Рестрикции против 28 россиян и 33 наших компаний за якобы попытки обойти ранее введенные ограничения, а также включение свыше 600 граждан России в стоп-листы за подавление независимых СМИ, угрожающую терцелостности Украины деятельность, а также нарушение прав человека напоминает сборную солянку того немногого, что здесь еще могут себе позволить", – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что цели и задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены.

Ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 635 граждан России. В ведомстве заявили, что санкции введены против лиц, причастных к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, а также действиям, угрожающим территориальной целостности Украины. Причиной также назвали нарушение прав человека в тюрьмах Донбасса.

Кроме того, США ввели новый пакет санкций против России, куда вошли 29 физических и 40 юридических лиц. Санкции ввели против Транскапиталбанка. Кроме того, в список попали около 30 связанных с банком "Открытие" лиц, в числе которых председатель правления банка Михаил Задорнов. В министерстве отметили, что санкции были введены в отношении тех, кто причастен к попыткам обойти рестрикции Вашингтона в отношении России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

США ввели визовые ограничения против 635 россиян

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Сюжет: Санкции

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