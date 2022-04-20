США ввели визовые ограничения против 635 граждан России

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Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 635 граждан России. Об этом сообщил Минфин США.

В ведомстве заявили, что санкции введены против лиц, причастных к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, а также действиям, угрожающим территориальной целостности Украины. Причиной также назвали нарушение прав человека в тюрьмах Донбасса.

Данное решение было принято в координации с госдепартаментом США, передает РИА Новости.

Кроме того, визовые ограничения коснулись российских чиновников и 17 лиц, которых Вашингтон считает причастными к подрыву демократии в Белоруссии.

Ранее США ввели новый пакет санкций против России, куда вошли 29 физических и 40 юридических лиц. Санкции ввели против Транскапиталбанка. Кроме того, в список попали около 30 связанных с банком "Открытие" лиц, в числе которых председатель правления банка Михаил Задорнов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

