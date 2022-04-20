Незаконные санкции идут вразрез с принципами ВТО – Путин

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Незаконные санкции в отношении российских металлургических компаний идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации (ВТО), заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

Глава государства поручил правительству к 1 июня провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию действий РФ во Всемирной торговой организации.

Также Путин выразил мнение, что внутренний спрос на продукцию металлургии в России нужно стимулировать.

"Его нужно поддержать и стимулировать прежде всего за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция", – отметил российский лидер.

Ранее экономист Хенрик Мюллер поделился мнением, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты. По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.

В свою очередь, начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин выразил мнение, что американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете. Он также добавил, что такие глобальные организации, как МВФ, Всемирный банк и ВТО, теряют свою значимость.

