Экономист указал на три признака заката доллара

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Доллар может потерять позиции главной мировой валюты, выразил мнение экономист Хенрик Мюллер.
По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.
"Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций – замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе", – написал Мюллер в своей колонке для журнала Der Spiegel.
Влияние на валютный рынок и стабильность доллара может оказать и ситуация на Украине. По словам эксперта, в настоящее время очень быстро меняется расклад сил в финансовом рынке. Например, образуются и усиливают свои позиции новые блоки из суверенных стран.
Ранее сообщалось, что Центральный банк РФ расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю. Уточняется, что такие действия должны повысить репрезентативность курса доллара по отношению к рублю при повышенной волатильности на рынке валюты.
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