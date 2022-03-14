ЦБ РФ изменит порядок расчета официальных курсов доллара и евро

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Центральный банк РФ расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю. Об этом сообщается на сайте ЦБ России.

Уточняется, что такие действия должны повысить репрезентативность курса доллара по отношению к рублю при повышенной волатильности на рынке валюты.

В настоящее время проект указания направлен на регистрацию в министерство юстиции. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее в Центробанке отменили комиссию при выдаче физическим лицам американской валюты. Также регулятор отменил комиссию за конвертацию других валют в доллары США, если она проводилась для выдачи наличных долларов. Новые правила введены на полгода – с 9 марта по 9 сентября – и имеют обратную силу.

До этого Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Новые правила будут действовать с 10 марта по 10 сентября

