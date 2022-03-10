ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и ИП

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Новые правила будут действовать с 10 марта по 10 сентября, сообщается в официальном телеграм-канале Центробанка.
"Во время действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица – резиденты и индивидуальные предприниматели – резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам", – говорится в сообщении регулятора.
Уточняется, что размер суммы может быть увеличен в особых случаях по запросу банка к регулятору.
В ЦБ добавили, что все остальные валюты можно получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.
При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся резидентами, получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. На остальные валюты ограничение не распространяется: их нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений.
В Центробанке отметили, что другие условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, остаются прежними.
Ранее в РФ предложили повысить лимит на снятие валюты для семей с детьми. Автор инициативы считает, что это необходимо для поддержки вкладчиков с детьми в условиях внешнего давления на экономику России.
Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Центробанк установил официальный курс доллара и евро на 10 марта
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