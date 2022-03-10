ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и ИП

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Новые правила будут действовать с 10 марта по 10 сентября, сообщается в официальном телеграм-канале Центробанка.

"Во время действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица – резиденты и индивидуальные предприниматели – резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам", – говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что размер суммы может быть увеличен в особых случаях по запросу банка к регулятору.

В ЦБ добавили, что все остальные валюты можно получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся резидентами, получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. На остальные валюты ограничение не распространяется: их нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений.

В Центробанке отметили, что другие условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, остаются прежними.

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