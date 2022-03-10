В РФ предложили повысить лимит на снятие валюты для семей с детьми

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением повысить лимит на снятие валюты для семей с детьми. Об этом сообщает RT.

Орлов в своем обращении отметил, что введение ограничения на снятие валюты в 10 тысяч долларов из-за западных санкций не предусматривает вероятность наличия у вкладчика детей. По его словам, вкладчиками могут быть и многодетные родители, и одинокие граждане.

"В целях поддержки семей с детьми, что является одной из основ государственной политики России, прошу вас оценить целесообразность повысить лимиты на снятие валютной наличности гражданами на 10 тысяч долларов за каждого малолетнего ребенка вкладчика в возрасте до 14 лет включительно, что позволит семьям с детьми более свободно распоряжаться собственными валютными накоплениями в условиях внешнего экономического давления на страну", – говорится в обращении.

Накануне Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В ЦБ также ранее заявили, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

