Экономист прокомментировал ситуацию с ростом курсов евро и доллара

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил рост курсов валют тревожными информационными потоками, которые ломают экономический анализ.
"Экономической основы для такого курса евро по отношению к рублю и доллара по отношению к рублю не существует. Может быть некоторое удешевление рубля по отношению к доллару и евро. Это похоже еще не полностью на ажиотажный спрос, но на очень сильно разогретый рынок спроса на валюту", – сказал специалист в беседе с RT.
Беляев предположил, что тревожная ситуация постепенно пойдет на спад, люди начнут привыкать. Однако, по его словам, все еще возможны отдельные пики на некоторое время.
В ходе торгов Мосбиржи к 11:37 по московскому времени курс доллара поднялся до 120,8 рубля, прибавляя 15,04%. При этом курс евро замедлил рост и прибавил 9,08%, достигнув 129,8 рубля.
Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.
В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
В РФ ввели временные лимиты на выдачу наличной валюты из-за санкционных ограничений
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