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Курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум. Он превысил 127 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов.
Американская валюта торгуется на уровне 117,36 рубля. При этом курс евро составляет 127,4 рубля (+7,07%).
Ранее один из директоров компании "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов называл справедливый курс доллара. По его мнению, один доллар должен торговаться в диапазоне 85–95 рублей.
До этого в понедельник, 7 марта, евро побил исторический рекорд и превысил стоимость в 150 рублей. В моменте он торговался на уровне 150,58 рубля, а доллар – 138,75 рубля. Позже в этот же день обе валюты ускорили рост: на бирже за американскую валюту пришлось бы отдать около 157 рублей, а за европейскую – порядка 165.
Курс доллара поднялся до 157 рублей
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