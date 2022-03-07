Курс евро на рынке Forex превысил 150 рублей

Фото:Агентство "Москва"/Александр Авилов

Евро торгуется на историческом максимуме в 150 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на рынке Forex.

По состоянию на 14:27 по московскому времени евро торговался на уровне 150,08 рубля. К 14:37 мск курс евро ускорил рост до 150,58 рубля (+32,13%).

Курс доллара к этому времени рос на 13,93%, до 138,75 рубля.

Ранее газовые котировки в Европе впервые в истории превысили 3 000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость росла более чем на 38%.