Курс евро на рынке Forex превысил 150 рублей

Фото:Агентство "Москва"/Александр Авилов
Евро торгуется на историческом максимуме в 150 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на рынке Forex.
По состоянию на 14:27 по московскому времени евро торговался на уровне 150,08 рубля. К 14:37 мск курс евро ускорил рост до 150,58 рубля (+32,13%).
Курс доллара к этому времени рос на 13,93%, до 138,75 рубля.
Ранее газовые котировки в Европе впервые в истории превысили 3 000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость росла более чем на 38%.
Цена за газ в Европе впервые в истории превысила 3 000 долларов за тысячу кубов
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