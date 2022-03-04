Эксперты рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке валюты

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Специалисты в области финансов дали россиянам совет, на что обращать внимание при покупке долларов и евро в условиях западных санкций, передает "Газета.ру".
В настоящий момент работающие на рынке брокеры совершают операции с валютой по курсу, максимально приближенному к биржевому. В частности, к 13:00 по московскому времени доллар на Мосбирже стоил 110 рублей, в то время как евро – 125,9 рубля.
В настоящий момент спред в банках (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку) составляет порядка 20–25%. По мнению аналитика, инвестиционного стратега УК "Арикапитал" Сергея Суверова, Банк России может обязать сузить спреды до 2–3 рублей.
Аналитик отметил, что на данный момент еще не поздно покупать валюту.
"Курс вырос. Но пока еще не поздно. Если будут введены новые жесткие финансовые санкции и за этим последует фиксированный курс, то тогда уже покупать-продавать валюту будет совсем невыгодно", – заявил Суверов.
Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб предупредил, что решение о покупке валюты сейчас может быть лишним.
"Курс, который складывается сейчас, в большей степени носит конъюнктурно-спекулятивный характер. Я бы предложил просто остановиться и посмотреть, в каком направлении и где будет точка стабилизации", – объяснил свою позицию эксперт.
Аналогичного мнения придерживается первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Он заявил, что покупка валюты в надежде сыграть на росте курса может быть рискованной.
Старший аналитик компании Esperio Антон Быков предостерег россиян от покупки валюты как средства сбережения. Для такой цели стоит дождаться периода разрядки, когда биржевой курс рубля откатится до уровня 85–90 рублей. Это может произойти в период со второй половины марта по июнь 2022 года.
Отдельно эксперты посоветовали не пользоваться нелегальными обменниками. В ситуации неопределенности рынка часто возникают участники, пытающиеся заработать на предложении товаров с ограниченным предложением. При этом покупатель в таких ситуациях может стать участником криминальной схемы.
Центробанк России ранее снизил комиссию для физических лиц при покупке валюты через брокеров до 12% от суммы операции. Данное решение вступило в силу с 4 марта.
Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.
ЦБ РФ снизил комиссию для физлиц при покупке валюты через брокеров до 12%
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