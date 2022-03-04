Торги и расчеты на всех рынках Мосбиржи 5, 7 и 8 марта проводиться не будут

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торги и расчеты на всех рынках Мосбиржи 5, 7 и 8 марта отменены. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

"По решению Банка России 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи проводиться не будут. 6 марта 2022 года – общероссийский выходной день", – говорится в заявлении.

Ранее Центробанк принял решение не возобновлять 4 марта фондовые торги на Московской бирже.

Кроме того, до этого Центральный банк России ввел 30-процентную комиссию для физических лиц при покупке валюты на бирже.

