Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

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Международное агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Также с "ВВВ-" до "CCC-" был понижен долгосрочный рейтинг в национальной валюте. В S&P заявили, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Ранее международное агентство Moody’s понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней – с "Ваа3" до "В3". Речь идет о долгосрочном эмитенте в национальной и иностранной валюте и приоритетном необеспеченном долге. В Moody’s добавили, что рейтинг остается в списке на пересмотр для дальнейшего снижения.

Накануне Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии. В ВБ указали, что с 2014 года не одобряли никаких новых кредитов или инвестиций в РФ. Кроме того, с середины 2021 года не было одобрено новых кредитов и для Белоруссии.

Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.