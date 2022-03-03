Агентство Moody’s понизило рейтинг России на 6 ступеней

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Международное агентство Moody’s понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней – с "Ваа3" до "В3". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Речь идет о долгосрочном эмитенте в национальной и иностранной валюте и приоритетном необеспеченном долге. В Moody’s добавили, что рейтинг остается в списке на пересмотр для дальнейшего снижения.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с "ВВВ" до "В". Специалисты обосновали свое решение санкциями, повышением микрофинансовых и геополитических рисков. В Fitch также заявили, что рейтинг составлен на пересмотр с возможностью снижения.

До этого Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии. В ВБ указали, что с 2014 года не одобряли никаких новых кредитов или инвестиций в РФ. Кроме того, с середины 2021 года не было одобрено новых кредитов и для Белоруссии.

Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.