Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до "B"

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с "ВВВ" до "В". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Специалисты Fitch обосновали свое решение санкциями, повышением микрофинансовых и геополитических рисков.

"Строгие международные санкции в ответ на российские действия на Украине повысили риски для макрофинансовой стабильности РФ, представляют собой огромный шок для основных принципов кредитоспособности страны", – говорится в сообщении.

В то же время эксперты Fitch заявили, что рейтинг составлен на пересмотр с возможностью снижения.

Ранее стало известно, что Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии. В ВБ указали, что с 2014 года не одобряли никаких новых кредитов или инвестиций в РФ. Кроме того, с середины прошлого года не было одобрено новых кредитов и для Белоруссии.

2 марта Евросоюз отключил семь российских банков от платежной системы SWIFT. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.