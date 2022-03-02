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экономика

02 марта, 20:37

Выпущенные банками РФ и Белоруссии карты больше не работают на Украине

экономика

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Нацбанк Украины сообщил, что на территории страны больше не работают банковские карты, выпущенные кредитными организациями России и Белоруссии, передает РИА Новости.

"Платежные карты, эмитированные банками РФ и Белоруссии, теперь не работают на Украине", – заявили в регуляторе.

С 1 марта Нацбанк запретил принимать на территории Украины выпущенные российскими и белорусскими банками карты.

Также вводятся ограничения на зачисление средств на счета клиентов по переводам с платежных карт банков РФ и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Ситуация на Украине обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

1 марта Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.

Несколько российских банков отключат от системы SWIFT 12 марта

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