В Сбербанке заявили о наличии возможностей для бесперебойной работы в РФ

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В Сбербанке заверили, что кредитная организация имеет все возможности для бесперебойной работы на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет банка за 2021 год.

"Группа располагает всеми необходимыми финансовыми и технологическими возможностями для продолжения бесперебойной работы и осуществления всех основных операций на территории России", – говорится в сообщении.

В организации также добавили, что занимаются оценкой возможного влияния последствий санкций в отношении компании, а также принимают необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности.

Ранее Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка. В кредитной организации подчеркнули, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

При этом в банке заверили, что его "дочки" обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством и активов для выплат вкладчикам достаточно.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В то же время в ЦБ заявляли, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

