Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка

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Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка. Об этом говорится в пресс-службе организации.

В кредитной организации подчеркнули, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

"В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. В силу предписания Центробанка РФ Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки", – говорится в сообщении.

В банке заверили, что его "дочки" обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством и активов для выплат вкладчикам достаточно.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В то же время в ЦБ заявляли, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

