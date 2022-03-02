ЦБ РФ приостановил переводы иностранных граждан из ряда стран на счета за рубежом

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Центральный банк России приостановил переводы юридических и физлиц из ряда стран на счета за рубежом, сообщает пресс-служба регулятора.

"Для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России временно приостановил переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом", – говорится в сообщении.

Также Центробанк ограничивает переводы для нерезидентов без открытия счета суммой в 5 тысяч долларов. Однако это ограничение не распространяется на граждан РФ, а также на большинство граждан из стран СНГ, уточнили в ЦБ.

Накануне Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, введение ограничения на вывоз из России иностранной валюты является жесткой мерой, принятой в ответ на западные санкции, чтобы не допустить раскачивания экономики. По словам представителя Кремля, в условиях беспрецедентного давления необходимо действовать жестко, продуманно и четко.