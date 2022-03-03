Всемирный банк остановил свои программы в России и Белоруссии

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Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии. Об со ссылкой на официальное заявление финансового института сообщает РИА Новости.

В ВБ указали, что с 2014 года не одобряли никаких новых кредитов или инвестиций в Россию. Кроме того, с середины прошлого года не было одобрено новых кредитов и для Белоруссии.

Ранее сообщалось, что с 1 марта Нацбанк Украины запретил принимать на территории страны выпущенные российскими и белорусскими банками карты. Также были введены ограничения на зачисление средств на счета клиентов по переводам с платежных карт банков РФ и Белоруссии.

2 марта Евросоюз отключил семь российских банков от платежной системы SWIFT. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.