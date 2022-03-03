Названы сроки отключения от SWIFT банков РФ, попавших под санкции

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Международная платежная система SWIFT отключит от своей системы попавшие под санкции ЕС российские банки 12 марта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
"Постановление (Евросоюза от 2 марта 2022 года. – Прим. ред.) требует, чтобы мы отключили указанные предприятия 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом", – говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Отключение от SWIFT прокомментировали в ВТБ. В финансовой организации подчеркнули, что это никак не отразится на обслуживании клиентов на территории России. Все операции по оплатам и переводам будут проводиться с помощью систем Банка России, НСПК и СПФС.
В связи с ситуацией на Украине США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Минфин страны предписал американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек", а также запретил им осуществлять транзакции с участием данной финансовой организации.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Несколько российских банков отключат от системы SWIFT 12 марта
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