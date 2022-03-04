ЦБ решил не возобновлять 4 марта торги на Мосбирже в секции фондового рынка

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России принял решение не возобновлять 4 марта фондовые торги на Московской бирже, сообщается на сайте регулятора.
Возобновлений не будет в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции в режиме "Закрытие позиций", товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10:00 до 18:45 по московскому времени, а также секции рынка СПФИ.
Режим работы Мосбиржи на 5 марта объявят на официальном сайте Центробанка до 09:00 субботы, 5 марта
Ранее Центральный банк России ввел 30-процентную комиссию для физических лиц при покупке валюты на бирже. 4 марта ее снизили до 12%. В ЦБ считают, что комиссия, взимаемая брокерами с физлиц при покупке валюты на бирже, выравнивает конкуренцию между банками и брокерами, поскольку кредитные организации могут использовать спред между курсом покупки и продажи.
Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. 23 февраля лидеры республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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