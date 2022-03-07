Цена за газ в Европе впервые в истории превысила 3 000 долларов за тысячу кубов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Газовые котировки в Европе впервые в истории превысили 3 000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Стоимость растет более чем на 38%. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 017,5 доллара за тысячу кубов, или 267 евро за МВт ч.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уже прогнозировал повышение цен на газ до 3 тысяч долларов за тысячу кубометров и выше. По словам специалиста, это связано с возможным отказом от российского топлива. Эксперт добавил, что данная мера имеет высокий потенциал к реализации, хотя "это будет крайне сложно, практически невозможно".

На днях канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия начала закупать газ в обход России, однако продолжает получать и российское топливо. Он отметил, что германские власти "не наивны", поэтому ввели санкции в отношении Москвы, в том числе остановили процесс введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Россия продолжает стабильно поставлять газ в Европу через территорию Украины. Экономисты утверждают, что сейчас прекращение этой торговли невыгодно РФ и представляет угрозу для европейских стран.