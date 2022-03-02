Аналитик допустил повышение цены на газ до 3 тыс долларов за тысячу кубометров

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил вероятное повышение цен на газ до 3 тысяч долларов за тысячу кубометров и выше. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, нынешний рекорд (более 2 200 долларов за тысячу кубометров) связан с возможным отказом от российского топлива.

"Это связано с тем, что после разговора об отказе европейцев от российского газа, причем очень активного разговора, завтра должны быть представлены рекомендации от Международного энергетического агентства, как это сделать, причем сделать в этом году, чтобы пережить следующую зиму", – заявил Пикин.

Эксперт добавил, что данная мера имеет высокий потенциал к реализации, хотя "это будет крайне сложно, практически невозможно".

Цена на апрельские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах 2 марта поднялась почти до 2 230 долларов за тысячу кубических метров. По данным биржи ICE, рост составил 60%.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает стабильно поставлять газ в Европу через территорию Украины. Экономисты утверждают, что сейчас прекращение этой торговли невыгодно РФ и представляет угрозу для европейских стран.