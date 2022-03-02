Цена газа в Европе обновила исторический максимум

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Цена на апрельские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах поднялась почти до 2 230 долларов за тысячу кубических метров. По данным биржи ICE, рост составил 60%.
1 марта торги завершились на уровне 1 418 долларов за тысячу кубометров. Предыдущий исторический максимум цены был зафиксирован 21 декабря 2021 года – 2 138 долларов.
Сейчас "Газпром" продолжает транзит через Украину, но риски для поставок возросли из-за введенных ограничений для SWIFT в России. Более того, в ходе военной операции на Украине возможно повреждение ключевой газовой инфраструктуры.
Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась выше 113 долларов за баррель впервые с июня 2014 года.
Кроме того, в первые минуты открытия валютных торгов на Московкой бирже курс рубля устремился вверх, но ситуация очень быстро стабилизировались, доллар и евро отыграли позиции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: