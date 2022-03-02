Цена газа в Европе обновила исторический максимум

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Цена на апрельские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах поднялась почти до 2 230 долларов за тысячу кубических метров. По данным биржи ICE, рост составил 60%.

1 марта торги завершились на уровне 1 418 долларов за тысячу кубометров. Предыдущий исторический максимум цены был зафиксирован 21 декабря 2021 года – 2 138 долларов.

Сейчас "Газпром" продолжает транзит через Украину, но риски для поставок возросли из-за введенных ограничений для SWIFT в России. Более того, в ходе военной операции на Украине возможно повреждение ключевой газовой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась выше 113 долларов за баррель впервые с июня 2014 года.

Кроме того, в первые минуты открытия валютных торгов на Московкой бирже курс рубля устремился вверх, но ситуация очень быстро стабилизировались, доллар и евро отыграли позиции.

