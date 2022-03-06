Эксперт рассказал россиянам о лучших альтернативах доллару

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский считает, что лучшей альтернативой доллару можно назвать юани.
Эксперт отметил, что с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности, в отличие, например, от швейцарского франка. Однако если нет задачи наличного хранения, то в настоящее время юань более ликвиден на российском рынке, чем доллар и евро.
"Конечно, в более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, поскольку экономика КНР не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам", – приводит слова Сосновского агентство "Прайм".
В качестве еще одной альтернативы эксперт назвал золото. Он напомнил, что сейчас отменен НДС в размере 20% на покупку этого драгметалла. Это, считает специалист, превращает физическое золото в нормально торгующийся актив.
Ранее эксперты посоветовали россиянам не пользоваться нелегальными обменниками. По словам специалистов, в ситуации неопределенности рынка часто возникают участники, пытающиеся заработать на предложении товаров с ограниченным предложением. При этом покупатель в таких ситуациях может стать участником криминальной схемы.
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