Эксперт рассказал, как на россиянах скажется запрет поставок евро в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников рассказал Москве 24, что запрет поставок евро в Россию не приведет к проблемам в стране.

Ранее Европейский Союз принял решение запретить продавать, поставлять, передавать или экспортировать в Россию банкноты евро. О соответствующем решении говорится в документе, который был опубликован в официальном журнале ЕС.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист У нас есть своя национальная валюта, у нас есть партнеры, которые не связаны с евро. Будем перестраиваться с системы платежей к операциям, которые не подпадают под санкции. Сейчас критического виляния нет. Это неприятно, но не смертельно.

Кроме того, по словам специалиста, один канал получения евро у России все же остается. "Мы достаточно много торговали в евро с Китаем, китайцы будут нам платить за наш экспорт, может быть, и в евро. Поэтому этот канал остается. Они не присоединились ни к каким санкциям, для них решение Евросоюза – это пустой звук", – подчеркнул экономист.

Масленников добавил, что введенный ЕС запрет не приведет к заморозке валютных вкладов граждан.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Мы не можем получить евро, но это не значит, что мы свои внутренние вклады граждан будем замораживать. Они же не исчезают. На них продолжают начисляться проценты. Проценты могут быть ниже. Но они и так не очень высокие.

Вместе с тем эксперт пока не видит смысла снимать валюту со счетов. "Вы же их использовать с точки зрения поездок не можете, у нас везде огромное количество визовых ограничений", – указал он.

Однако у тех, кто все же решит обналичить евро, проблем с этим возникнуть не должно, считает Масленников. "Банки уже имеют поддержку со стороны Центрального банка, скажем, в операциях валютный своп по долларам и по евро. Поэтому здесь они могут занимать у ЦБ, если им требуется немедленно", – поясняет специалист.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Тут надо внимательно смотреть валютные балансы. Я думаю, что коллеги в Центральном банке, естественно, сейчас все это посчитают и будут предлагать какие-то свои варианты. Но важно, чтобы любые меры не провоцировали набега вкладчиков. Думаю, что будет предложено решение, которое замотивирует людей не бежать снимать валюту.

Ранее семь российских банков были отключены от платежной системы SWIFT. В частности, под санкции подпали следующие кредитные организации: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

