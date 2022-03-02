Эксперт рассказал, как на россиянах скажется запрет поставок евро в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников рассказал Москве 24, что запрет поставок евро в Россию не приведет к проблемам в стране.
Ранее Европейский Союз принял решение запретить продавать, поставлять, передавать или экспортировать в Россию банкноты евро. О соответствующем решении говорится в документе, который был опубликован в официальном журнале ЕС.
Кроме того, по словам специалиста, один канал получения евро у России все же остается. "Мы достаточно много торговали в евро с Китаем, китайцы будут нам платить за наш экспорт, может быть, и в евро. Поэтому этот канал остается. Они не присоединились ни к каким санкциям, для них решение Евросоюза – это пустой звук", – подчеркнул экономист.
Масленников добавил, что введенный ЕС запрет не приведет к заморозке валютных вкладов граждан.
Вместе с тем эксперт пока не видит смысла снимать валюту со счетов. "Вы же их использовать с точки зрения поездок не можете, у нас везде огромное количество визовых ограничений", – указал он.
Однако у тех, кто все же решит обналичить евро, проблем с этим возникнуть не должно, считает Масленников. "Банки уже имеют поддержку со стороны Центрального банка, скажем, в операциях валютный своп по долларам и по евро. Поэтому здесь они могут занимать у ЦБ, если им требуется немедленно", – поясняет специалист.
Ранее семь российских банков были отключены от платежной системы SWIFT. В частности, под санкции подпали следующие кредитные организации: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
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