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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал Москве 24, что России пришлось пойти на ответные санкционные меры из-за "беспредела" Запада.

Ранее президент РФ подписал указ о специальных экономических мерах против США, а также некоторых стран, примкнувших к ним. Соответствующий документ был размещен на официальном сайте Кремля.

По словам Джабарова, Запад вынудил Россию пойти на такие меры. "Запад занялся беспределом. Вы посмотрите, что они творят. Они замораживают наше государственное имущество в виде нашего золотого запаса", – пояснил парламентарий.





Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Это на пиратство смахивает. Они блокируют работу наших банков. Они запрещают нашим людям выезжать в другие страны, закрывают воздушное пространство.

По словам Джабарова, у России еще достаточно методов воздействия, которые можно применить в дальнейшем. "Я думаю, что, в принципе, это только начало. Потому что у нас есть еще много рычагов, которые можно использовать, и Западная Европа очень быстро это почувствует", – подчеркнул он.

Сенатор уверен, что западные санкции отразятся на странах Запада гораздо больше, чем на самой России. "Если они думают, что нанесут нам большой ущерб, пусть вспомнят о том, что во многом от нас зависимы. Ущерб, который они могут получить, может оказаться значительно выше, чем тот, который Запад пытается нанести России", – поясняет Джабаров.





Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Россия, по сути, самодостаточная страна. Даже в самом тяжелом случае мы выживем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антироссийские санкции, введенные Западом, не имеют под собой правовых основ и являются аморальными. Такие меры ударят бумерангом по самим странам Запада, считает она.

