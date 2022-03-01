Президент Мексики заявил, что его страна не будет вводить санкции против России

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не станет вводить экономические санкции против России в связи со специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы не собираемся принимать какие-либо меры, так как мы хотим быть в хороших отношениях со всеми правительствами мира", – заявил глава государства.
Обрадор подтвердил, что Мексика готова оказать помощь беженцам вне зависимости от их происхождения. Президент страны подчеркнул, что закрывать территорию невозможно по экономическим соображениям.
Отдельно Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил блокировки ряда российских СМИ на территории Европы. Происходящее президент Мексики назвал актами цензуры.
Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе по просьбе глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. При этом Путин подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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