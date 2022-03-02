Экономист рассказал, куда россиянам вкладывать деньги

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Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в разговоре с Москвой 24 порекомендовал россиянам потратить накопления на покупку электроники или вложить их в российский бизнес.
"В валюту я пока не советую вкладываться. Слишком непонятная ситуация с их курсом. Это нужно быть каким-нибудь крутым специалистом, чтобы понять, куда через год-два на планете ситуация пойдет", – сказал он.
Кроме того, Гольдфайн советует обратить внимание на ценные бумаги.
"Но это уже для людей, которым интересно вкладывать. Самый момент вкладывать в российские бизнесы, которые упали, но однозначно могут подняться через короткое время. Здесь тоже нужны компетенция и удача. Если есть лишние рубли или надо принять решение, куда их вкладывать, – российский бизнес", – подчеркнул он.
Что касается покупки недвижимости и автомобилей, то, по мнению экономиста, такие вложения уже поздно делать. "Цены минимум на 40% поднялись. Это нужно было делать в прошлую субботу-воскресенье", – рассуждает Гольдфайн.
Ранее в Российской гильдии риелторов посоветовали россиянам не приобретать недвижимость, поскольку существуют риски высоких ипотечных ставок, а также недостроя. Кроме того, гражданам лучше воздержаться от продажи жилья из-за шанса срыва даже почти готовых сделок на фоне повышенной неопределенности ситуации.
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