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экономика

13:41

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Экономист рассказал, куда россиянам вкладывать деньги

"Если есть лишние рубли": куда россиянам вкладывать деньги
экономикаэксклюзив

Фото: depositphotos/Mukhina1

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в разговоре с Москвой 24 порекомендовал россиянам потратить накопления на покупку электроники или вложить их в российский бизнес.

"В валюту я пока не советую вкладываться. Слишком непонятная ситуация с их курсом. Это нужно быть каким-нибудь крутым специалистом, чтобы понять, куда через год-два на планете ситуация пойдет", – сказал он.

Если вкладывать обычным гражданам среднего достатка, то лучше вкладывать в предметы длительного пользования с электроникой.
Евгений Гольдфайн
заслуженный экономист России

Кроме того, Гольдфайн советует обратить внимание на ценные бумаги.

"Но это уже для людей, которым интересно вкладывать. Самый момент вкладывать в российские бизнесы, которые упали, но однозначно могут подняться через короткое время. Здесь тоже нужны компетенция и удача. Если есть лишние рубли или надо принять решение, куда их вкладывать, – российский бизнес", – подчеркнул он.

Что касается покупки недвижимости и автомобилей, то, по мнению экономиста, такие вложения уже поздно делать. "Цены минимум на 40% поднялись. Это нужно было делать в прошлую субботу-воскресенье", – рассуждает Гольдфайн.

Сейчас задача – найти нужные либо те товары, которые могут пригодиться в будущем по доступным старым ценам.
Евгений Гольдфайн
заслуженный экономист России

Ранее в Российской гильдии риелторов посоветовали россиянам не приобретать недвижимость, поскольку существуют риски высоких ипотечных ставок, а также недостроя. Кроме того, гражданам лучше воздержаться от продажи жилья из-за шанса срыва даже почти готовых сделок на фоне повышенной неопределенности ситуации.

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