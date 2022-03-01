Эксперт объяснил, стоит ли сейчас покупать жилье

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В нынешних условиях россиянам следует воздержаться от покупки недвижимости из-за рисков недостроя и высоких ипотечных ставок. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"На мой взгляд, сегодня покупательский спрос при помощи кредитов стал практически недоступен. Потому что брать кредиты по ставкам новой ипотеки, которая представляет из себя двузначные числа, неразумно", – сказал он.

По его словам, спокойно покупать жилье могут люди, которым для этого хватит имеющихся накоплений, однако таких всего 15–20%. В то же время Апрелев не исключает, что на фоне экономических санкций доходы россиян могут снизиться, а вместе с ними упадут и цены на недвижимость.

"То что будет строиться больше года, не имеет смысла сейчас рассматривать для покупки (при наличии достаточных накоплений. – Прим. ред.). Во-первых, риск недостроя. Во-вторых, если сейчас можно купить готовую недвижимость для использования и начать ею пользоваться, то в чем смысл вложить деньги и ждать потенциальной неопределенности?" – продолжил эксперт.

Он объяснил, что сэкономить на покупке квартиры в строящемся доме не получится. Дело в том, что накопленную сумму выгоднее положить на депозит под 20% годовых. За три года строительства это позволит человеку заработать больше, чем он смог бы сэкономить: покупая недвижимость на этапе котлована, он смог бы сохранить не больше 15–20% от ее стоимости.

"На мой взгляд, нужно дождаться окончания военной операции и тогда будем понимать, в каком состоянии окажется рынок. Тогда будет можно рассматривать возможности инвестирования в недвижимость. Пока что инвестировать в строящееся жилье очень рискованно", – подчеркнул Апрелев.

Продавать жилье сейчас тоже не стоит, продолжил он. По словам специалиста, большинство людей берут на покупку недвижимости ипотеку, однако в нынешних условиях спрос на подобные кредиты упадет. Сделки по высокой цене будут крайне редки.

"Высок риск срыва сделок, потому что значительная часть людей приобретала недвижимость с ипотекой. По сути, сейчас никто брать ипотеку под такие проценты не будет. В этой ситуации количество сделок, безусловно, очень сильно сократится, сократится число желающих покупателей", – разъяснил эксперт.

Ожидание роста цен он считает бессмысленным: продать недвижимость по более высокой цене получится лишь в единичных случаях. Тем не менее в этом вопросе важно ориентироваться на собственные потребности и цели.

"Все зависит от целей. Продать жилье имеет смысл тем, у кого действительно есть потребность в денежных средствах", – заключил Апрелев.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские граждане защищены механизмом эскроу-счетов, который обеспечивает сохранение средств дольщиков даже в случае банкротства компании-застройщика. По его словам, правительство РФ будет уделять особое внимание отслеживанию строящихся объектов, чтобы не допустить появления новых дольщиков.

