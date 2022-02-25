Стройки Москвы работают в штатном режиме – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Стройки Москвы работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Работа на всех столичных стройках идет в штатном режиме и в соответствии с намеченными планами и графиками. Ожидаем, что объем ввода недвижимости по итогам года составит около 9 миллионов квадратных метров, порядка половины этого объема придется на жилье", – заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что в настоящий момент в столице также ведется активное строительство новых объектов социальной инфраструктуры. В 2022 году в эксплуатацию планируют ввести более 100 подобных объектов. Основной упор делается на развитие здравоохранения. По итогам года власти рассчитывают ввести около 40 объектов медицины.

Ранее сообщалось, что в столице за 12 лет было возведено 20 объектов полиции. Общая площадь новых зданий правоохранительных органов, построенных в рамках программы "Безопасный город", составляет свыше 190 тысяч квадратных метров.

