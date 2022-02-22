Около 1,4 млн "квадратов" жилья по реновации планируется ввести в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы реновации в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Мы продолжаем наращивать объемы строительства жилья по программе реновации – в этом году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию стартовых домов мощностью около 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Под заселение между тем будет передано порядка 1,1 миллиона квадратных метров жилья, уточнил он. Ожидается, что переезд в новые квартиры смогут начать 37 тысяч горожан.
Параллельно столичные власти продолжат подбор стартовых площадок для новостроек по программе реновации, заключил Бочкарев.
Ранее глава Стройкомплекса рассказал, что всего в Москве сейчас строят и проектируют 364 дома по программе реновации. Из них на этапе возведения находятся 154 здания – это около 2,6 миллиона квадратных метров жилья.
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