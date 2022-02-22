Около 1,4 млн "квадратов" жилья по реновации планируется ввести в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы реновации в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Мы продолжаем наращивать объемы строительства жилья по программе реновации – в этом году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию стартовых домов мощностью около 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Под заселение между тем будет передано порядка 1,1 миллиона квадратных метров жилья, уточнил он. Ожидается, что переезд в новые квартиры смогут начать 37 тысяч горожан.

Параллельно столичные власти продолжат подбор стартовых площадок для новостроек по программе реновации, заключил Бочкарев.

Ранее глава Стройкомплекса рассказал, что всего в Москве сейчас строят и проектируют 364 дома по программе реновации. Из них на этапе возведения находятся 154 здания – это около 2,6 миллиона квадратных метров жилья.

