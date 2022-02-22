Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

город

12:27

Около 1,4 млн "квадратов" жилья по реновации планируется ввести в Москве в 2022 году

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы реновации в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Мы продолжаем наращивать объемы строительства жилья по программе реновации – в этом году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию стартовых домов мощностью около 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Под заселение между тем будет передано порядка 1,1 миллиона квадратных метров жилья, уточнил он. Ожидается, что переезд в новые квартиры смогут начать 37 тысяч горожан.

Параллельно столичные власти продолжат подбор стартовых площадок для новостроек по программе реновации, заключил Бочкарев.

Ранее глава Стройкомплекса рассказал, что всего в Москве сейчас строят и проектируют 364 дома по программе реновации. Из них на этапе возведения находятся 154 здания – это около 2,6 миллиона квадратных метров жилья.

"Это наш город": в 2022 году планируется расселить 37 тыс участников программы реновации

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать