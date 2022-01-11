Более 1,5 тыс семей докупили площади в квартирах по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 1,5 тысячи семей купили со скидкой 10% дополнительные площади в квартирах по программе реновации. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что москвичи могли воспользоваться скидкой в момент расселения или в течение двух лет после подписания договора на новую квартиру.
По информации руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, сегодня с жителями заключено более 1,4 тысячи договоров на дополнительную площадь, из них 760 были подписаны еще в прошлом году.
Кроме того, москвичи с осени прошлого года могут приобрести места для автомобилей. В Московский фонд реновации жилой застройки было подано 1,1 тысячи соответствующих заявок.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что по итогам 2021 года план по расселению участников программы реновации перевыполнен. Так, началось расселение около 36 тысяч жителей при изначальном плане 30 тысяч.
Столичный департамент строительства подвел итоги года
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