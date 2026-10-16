В Минстрое РФ заявили об ухудшении сроков устранения аварий в сфере ЖКХ

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Среднее время устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в России выросло до 4 часов с начала отопительного сезона, сообщил заместитель главы Минстроя РФ Алексей Ересько на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2026–2027 годов на Российской энергетической неделе.

"4 часа – это чуть хуже, чем было в прошлом году. Там у нас в среднем было 2 часа 50 минут", – сказал Ересько.

Замминистра не исключил, что динамика еще поменяется. Он призвал не торопиться с выводами: сейчас шли пуски тепла, а ситуации бывают разными.

Одновременно с началом отопительного периода на объектах ЖКХ зарегистрировали 744 аварии – на 13,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что отопительная инфраструктура Москвы полностью перешла на зимний режим работы. Подготовку к осенне-зимнему периоду завершили до 1 сентября. Специалисты обеспечили готовность более 74 тысяч объектов, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов.

Проведенные на тепловых сетях гидравлические и температурные испытания помогли найти участки, требовавшие ремонта, и справиться с проблемами до старта отопительного сезона.

