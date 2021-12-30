Три корпуса ввели в эксплуатацию в ЖК "Царицыно"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В жилом комплексе "Царицыно" ввели в эксплуатацию три корпуса второй очереди на 1 259 квартир. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего квартиры в этих домах получат 1 174 дольщика.

"Завершены строительные работы по трем корпусам – 23, 24 и 25. В корпусе 23 расположены 279 квартир, в корпусе 24 – 281 квартира, в корпусе 25 – 699", – заявил Бочкарев.

По словам председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасии Пятовой, в 2019 и 2020 годах были восстановлены права 1 467 дольщиков. Сегодня продолжается строительство еще четырех корпусов (27, 28/29, 30, 31), на трех из них завершены монолитные работы.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Кузьминки в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию два жилых корпуса. Первый корпус состоит из 102 квартир, второй – из 187. Прилегающие к ним территории благоустроили.

