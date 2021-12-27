Два корпуса ввели в эксплуатацию в рамках программы реновации в Кузьминках

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Кузьминках ввели в эксплуатацию два жилых корпуса по программе реновации. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, новостройки возвели по индивидуальному проекту. Первый корпус имеет одну секцию. В нем 102 квартиры. Второй корпус имеет 187 квартир.
В новых квартирах готовая улучшенная отделка. На первом этаже расположили вестибюль, лифтовый холл, помещение дежурного и место для хранения уборочного инвентаря. Также там смогут открыться различные магазины и другие организации.
В каждой секции установили по два лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.
На придомовой территории высадили деревья, газон и цветы, а также обустроили детскую и спортивную площадки, зону отдыха.
Ранее Сергей Собянин осмотрел новостройку в Западном Дегунине, которую возвели по программе реновации. Дом расположен на Ангарской улице. Он подчеркнул, что в 2021 году удалось построить миллион квадратных метров жилья.
Собянин рассказал о проектах благоустройства Басманного и Красносельского районов
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