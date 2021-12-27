Собянин осмотрел построенный по программе реновации дом в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел новостройку в Западном Дегунине, которую возвели по программе реновации. Дом расположен на Ангарской улице.

Собянин подчеркнул, что в 2021 году удалось построить миллион квадратных метров жилья. По его словам, если заканчиваются утвержденные стартовые площадки, то власти сносят старые пятиэтажки.

"Потому что самое сложное, самое проблемное – это выбрать стартовую площадку, чтобы построить дом, поскольку кругом уже все застроено. Я представляю, какое неудобство это доставляет жителям домов, которые не подпали под программу реновации, ведь под их окнами идет стройка. Но все проходит, в дальнейшем это будет благоустроенный хороший район. Построим дополнительные школы, детские сады", – подчеркнул Собянин.

Он рассказал, что в начале программы реновации некоторые люди сомневались, так как опасались переезда. Однако участники, которые уже переехали в новостройки, остались довольны своим жильем.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы с начала действия программы реновации передали под заселение 20 домов. Новостройки расположены в 9 районах округа: Метрогородке, Северном Измайлове, Ивановском, Перове, Гольянове, Восточном Измайлове, Измайлове, Косино-Ухтомском и Богородском.

