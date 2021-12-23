Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

21:00

Пять домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в Зюзине

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять жилых домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Зюзино. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Новые дома размещены на Каховке, Керченской улице (две новостройки), на Малой Юшуньской улице и на Севастопольском проспекте.

"Всего в районе Зюзино новые квартиры получат жители 182 сносимых домов, в которых живут более 47 тысяч человек", – рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Руководитель Депстроя уточнил, что для начала расселения горожан подобраны 14 площадок. Пять готовых домов занимают общую площадь в 42 тысячи квадратных метров. Еще шесть зданий возводятся.

В ходе ежегодного отчета в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин заявил, что по итогам 2021 года в городе будет завершено строительство более 7 миллионов квадратных метров жилья. Градоначальник подчеркнул, что речь идет о рекорде в истории Москвы.

8,5 тыс семей получили ключи от нового жилья по программе реновации в Москве

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать