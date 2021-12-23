Пять домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять жилых домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Зюзино. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Новые дома размещены на Каховке, Керченской улице (две новостройки), на Малой Юшуньской улице и на Севастопольском проспекте.

"Всего в районе Зюзино новые квартиры получат жители 182 сносимых домов, в которых живут более 47 тысяч человек", – рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Руководитель Депстроя уточнил, что для начала расселения горожан подобраны 14 площадок. Пять готовых домов занимают общую площадь в 42 тысячи квадратных метров. Еще шесть зданий возводятся.

В ходе ежегодного отчета в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин заявил, что по итогам 2021 года в городе будет завершено строительство более 7 миллионов квадратных метров жилья. Градоначальник подчеркнул, что речь идет о рекорде в истории Москвы.