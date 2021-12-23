Путин заявил о рекордных показателях в сфере строительства жилья в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В нынешнем году Россия достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья. Об этом сообщил Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".

"Хорошие очень показатели в стройке, рекордные, 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России", – отметил глава государства.

С таким показателем президент поздравил всех работников и первых лиц строительного комплекса.

Накануне в ходе ежегодного отчета в Московской городской думе Сергей Собянин сообщил, что более 7 миллионов квадратных метров жилья построят в Москве по итогам 2021 года. По его словам, показатель является рекордом для истории столицы.

Собянин уточнил, что в этом году по программе реновации будет введено более 2 миллионов квадратных метров жилья, а к концу года новые квартиры получат 50 тысяч москвичей.

