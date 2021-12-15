Более 60 стартовых площадок по программе реновации подобрали в Москве с начала года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала текущего года в Москве по программе реновации подобрали больше 60 стартовых площадок. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В течение года для волнового расселения по программе реновации подобраны 63 стартовые территории, что позволит нам построить 1,1 миллиона квадратных метров жилья", – сказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Отмечается, что новые площадки, половина из которых располагается на месте сносимых зданий, позволят начать расселение порядка 40 тысяч москвичей.

Между тем глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что всего в Москве сейчас подобраны 534 стартовые площадки, на которых можно построить 8,5 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе Москвы. Она расположится по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53. Строительство там новых домов позволит расселить 2,7 тысячи жильцов 15 старых зданий района.

