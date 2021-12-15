Более 60 стартовых площадок по программе реновации подобрали в Москве с начала года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
С начала текущего года в Москве по программе реновации подобрали больше 60 стартовых площадок. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"В течение года для волнового расселения по программе реновации подобраны 63 стартовые территории, что позволит нам построить 1,1 миллиона квадратных метров жилья", – сказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Отмечается, что новые площадки, половина из которых располагается на месте сносимых зданий, позволят начать расселение порядка 40 тысяч москвичей.
Между тем глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что всего в Москве сейчас подобраны 534 стартовые площадки, на которых можно построить 8,5 миллиона квадратных метров жилья.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе Москвы. Она расположится по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53. Строительство там новых домов позволит расселить 2,7 тысячи жильцов 15 старых зданий района.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: